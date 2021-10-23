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Пять человек пострадали в страшном ДТП с участием девяти машин в Саратове
Происшествия
Пять человек пострадали в страшном ДТП с участием девяти машин в Саратове
пресс-служба администрации Краснодара

Саратов, 23 октября. Четверо взрослых и несовершеннолетняя девочка пострадали в результате ДТП с участием девяти легковушек в Саратове.

РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает, что дорожная авария произошла около 21:00 (20:00 по Москве) в пятницу. На улице Шехурдина столкнулись девять автомобилей.

«В результате ДТП из ВАЗ-2111 пострадали мужчина и женщина, из Ford — двое мужчин, из ВАЗ-21099 — девочка пяти лет», — сообщили в спасательном ведомстве.

Спасатели областной и городской службы спасения работают на месте аварии. Также на месте находятся медики «скорой помощи» и сотрудники ДПС.

Журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД в свою очередь сообщили, что автомобили Ford, ВАЗ-2199, ВАЗ-2111, ВАЗ-2110, Kia Rio, Renault и три Lada Priora столкнулись на улице Шехурдина. Инцидент случился напротив дома 2/4, корпус 1.

Ранее сообщалось, что девушка на внедорожнике устроила тройное ДТП под Саратовом. Пострадали два человека.

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