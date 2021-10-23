Девушка Саакашвили сообщила о тяжелом состоянии политика

Тбилиси, 23 октября. Депутат украинской Рады Елизавета Ясько, состоящая в отношениях с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, сообщила, что голодающий экс-президент приближается к критическому состоянию.

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. В стране его заочно осудили. Бывший президент проходит по ряду незавершенных уголовных дел. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в день задержания Саакашвили заявила, что он сразу после этого начал голодовку, потому что не согласен с обвинениями. По мнению экс-главы государства, он является политическим заключенным.

Ясько заявила, что уже четыре раза была у Саакашвили в тюрьме. По словам депутата Рады, пара общалась примерно пять часов. Бывший президент голодает 22-день подряд, добавила парламентарий. Она подчеркнула, что Михаил собирается вести борьбу до конца. По словам украинского депутата, она много раз просила Саакашвили закончить голодовку, однако решение непоколебимо.

Парламентарий подчеркнула, что состояние бывшего президента Грузии ухудшается. По мнению Ясько, Саакашвили находится в опасности. Депутат Рады подытожила, что состояние экс-главы государства приближается к критическому.

При этом Саакашвили недавно согласился на лечение в больнице Грузии. Он готов пройти медицинское обследование. Соответствующей информацией поделился личный врач бывшего президента.