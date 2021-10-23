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Депутат ГД Бальбек назвал советника Зеленского Арестовича «пафосным дилетантом»
Политика
Депутат ГД Бальбек назвал советника Зеленского Арестовича «пафосным дилетантом»
фото из личного архива Руслана Бальбека

Симферополь, 23 октября. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек раскритиковал слова внештатного советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича о полномасштабной войне с Россией.

Ранее Арестович заявил, что Киев будет вести диверсионную деятельность в России при «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы. По его словам, Украина будет рубить газ и электричество в России, если начнется война, передает РИА Новости.

«Арестович — это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса Зеленского или его личная позиция?» — сказал Бальбек.

Депутат добавил, что Арестович мог сделать такое заявление в «порыве националистического угара». При этом Бальбек предупредил о возможных последствиях за такие слова.

Ранее политолог Николай Стариков заявил, что Российская Федерация никогда не начнет вооруженный конфликт против Украины, чего ждет Запад. Но война может произойти по инициативе американской стороны, которая втянет Украину в войну, сказал он.

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война бальбек арестович
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