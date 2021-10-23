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Читатели Haber7 согласились с утверждением Путина об Эрдогане
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Политика
Читатели Haber7 согласились с утверждением Путина об Эрдогане
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 23 октября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба назвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана хорошим аналитиком.

Глава государства РФ согласился с заявлением коллеги из Анкары относительно того, что ООН создавалась после Второй мировой войны, и тогда в геополитике был другой расклад. Читатели турецкого издания Haber7 выразили свое мнение в комментариях.

«ООН и так мертва, какая польза была от нее все это время?» — отметил эрджани.

Барракуда пытается вспомнить, резолюции ООН за всю историю хотя бы раз выходили за рамки рекомендаций или осуждения? Он не совсем понимает, какое место организация занимает во всемирной политике.

«Россия и Путин намного лучше лицемерной сионистской Европы», — подчеркнул Эртугрул Сойгази.

Пользователь Дартс считает, что Соединенные Штаты — это всемирный бич. Хасан Топал заявил, что Турция должна сотрудничать с РФ во всех отраслях.

Ранее авторитетный ученый, доктор экономических наук и профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформе или полной ликвидации Организации Объединенных Наций — это настоящая смертельная инъекция.

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