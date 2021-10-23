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Власти Рязанской области введут систему QR-кодов с 30 октября

  /   Обновлено: 23 октября 2021 01:42
Общество
Власти Рязанской области введут систему QR-кодов с 30 октября
pixabay.com

Рязань, 23 октября. Правительство Рязанской области введет систему QR-кодов на территории региона.

Сертификаты будут необходимы для посещения музеев, кинотеатров, ресторанов и спортивных залов. Ограничения распространяются на период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующей информацией поделился пресс-центр властей региона.

Для посещения в эти дни учреждений культуры, спорта и общественного питания будет необходимо предъявить QR-код или справку, которая свидетельствует о пройденной вакцинации против коронавирусной инфекции, либо справки о перенесенном заболевании. Их принадлежность должны подтверждать документы, удостоверяющие личность человека.

Власти Северной Осетии недавно объявили период с 26 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы для сотрудников. При этом Роспотребнадзор предлагал ввести и систему QR-кодов на территории региона.

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