FT: спецотдел минобороны Великобритании готовится к экономической войне с Россией и КНР

Лондон, 23 октября. Британия может использовать против КНР, России и Ирана спецподразделение Минобороны, в составе которого финансовые эксперты и бывшие сотрудники лондонского Сити.

Засекреченная экспертная группа помогает ВС Великобритании оттачивать навыки «экономической войны» и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и целенаправленного распространения дезинформации. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, подразделение создали шесть лет назад. Его применяли для противодействия ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и Сирии.

Численность подразделения неизвестна, как и его функции. При этом наблюдается спрос на специалистов, которые разбираются в международных финансовых потоках. Financial Time считает, что причиной тому служит якобы растущая угроза со стороны Москвы и Пекина.

Ранее документы британской правительственной организации Global Britain Fund о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России попали в интернет. В отчетах приводятся заявки СМИ-иноагентов на получение средств от посольства Британии для проведения фейковой информационной кампании в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.