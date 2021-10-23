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FT: спецотдел минобороны Великобритании готовится к экономической войне с Россией и КНР

  /   Обновлено: 23 октября 2021 01:41
Политика
FT: спецотдел минобороны Великобритании готовится к экономической войне с Россией и КНР
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / liushuquan / EvgeniT

Лондон, 23 октября. Британия может использовать против КНР, России и Ирана спецподразделение Минобороны, в составе которого финансовые эксперты и бывшие сотрудники лондонского Сити.

Засекреченная экспертная группа помогает ВС Великобритании оттачивать навыки «экономической войны» и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и целенаправленного распространения дезинформации. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, подразделение создали шесть лет назад. Его применяли для противодействия ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и Сирии.

Численность подразделения неизвестна, как и его функции. При этом наблюдается спрос на специалистов, которые разбираются в международных финансовых потоках. Financial Time считает, что причиной тому служит якобы растущая угроза со стороны Москвы и Пекина.

Ранее документы британской правительственной организации Global Britain Fund о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России попали в интернет. В отчетах приводятся заявки СМИ-иноагентов на получение средств от посольства Британии для проведения фейковой информационной кампании в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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война Минобороны Британии спецотдел
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