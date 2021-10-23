Центр «Вектор» назвал вакцинацию против коронавируса коллективным благом

Москва, 23 октября. Прививка от коронавируса предоставляет защиту от COVID-19 не только отдельного гражданина, который сам прошел вакцинацию, но и того, кто не может привиться по медицинским противопоказаниям. Препарат также ограничивает распространение коронавируса среди детей, заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что прививка против коронавируса является не только средством личной защиты, но и коллективным благом. Вакцинировав наибольшее количество россиян, у страны появляется шанс прервать цепочку распространения инфекции и не подпускать коронавирус к самым уязвимым гражданам, передает ТАСС.

В центре подчеркнули, что почти за год использования препарата «Эпиваккорона», которым вакцинированы примерно три миллиона человека, прививка доказала собственную эффективность и ареактогенность. Речь идет о том, что вакцина не вызывает неблагоприятных последствий.

Роспотребнадзор недавно сообщил об увольнениях за отказ проходить вакцинацию. Жителей Вологодской области, отказавшихся прививаться, могут уволить или перевести на удаленку.