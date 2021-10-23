Полиция опрашивает свидетелей выстрела Болдуина на съемках фильма

Санта-Фе, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей происшествия, в котором принял участие актер Алек Болдуин. Артист 21 октября случайно открыл огонь по оператору на съемочной площадке во время работы над новой картиной.

Представитель управления шерифа в Санта-Фе Хосе Риос заявил, что правоохранители продолжают изучать обстоятельства происшествия на съемках фильма «Ржавчина». По словам сотрудника правоохранительных органов, обвинения в сторону кого-либо в результате трагедии пока не выдвигали.

На съемочной площадке Болдуин открыл огонь из пистолета, который должен был выстрелить холостым патроном. Однако ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза.

Хатчинс скончалась в больнице. Соузу спустя несколько часов выписали из поликлиники. Сейчас работа над картиной поставлена на паузу.

Болдуин недавно прокомментировал произошедшее на съемках «Ржавчины». По словам актера, он готов сотрудничать с полицией, которой нужно узнать, как случилось это происшествие.