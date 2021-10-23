IT-эксперт Мясоедов: у разработчиков приложений остается доступ к удаленным перепискам

Москва, 23 октября. Большинство мобильных приложений для общения устроены так, что их разработчики могут получить данные даже об удаленной переписке пользователей. Об этом заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам специалиста, только участвующие в переписке пользователи могут иметь к ней доступ, если в приложении включено сквозное шифрование. Он отметил, что не все мессенджеры поддерживают такой вид защиты. Об этом информирует агентство «Прайм».

При удалении переписки со своего смартфона, она не удаляется на серверах компании, заявил эксперт. По его словам, существуют защищенные программы, которые передают информацию только между пользователями. Мясоедов привел в пример мессенджер Telegram, в котором такой режим можно использовать при отдельной настройки специального чата.

База с номерами телефонов и другой информацией о владельцах автомобилей из Москвы и Подмосковья появилась ранее на продаже в даркнете. Ее стоимость составила 800 долларов.