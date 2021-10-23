Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 02:36
02:29
Общество
Юрист Соловьев напомнил о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
02:28
Экономика
Китай заявил о готовности нарастить импорт российского газа и угля
02:25
Происшествия
Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года
02:21
Общество
Врач Акинфеев предупредил о тяжести протекания болезни при микст-инфекции
02:17
Происшествия
Пять человек пострадали в страшном ДТП с участием девяти машин в Саратове
02:15
Происшествия
«Ленсвет» устраняет 60 обрывов на сетях в Петербурге после шквалистого ветра
02:15
Политика
Девушка Саакашвили сообщила о тяжелом состоянии политика
02:05
Политика
Депутат ГД Бальбек назвал советника Зеленского Арестовича «пафосным дилетантом»
02:00
Шоу-бизнес
Блогер Пучков объяснил, почему зрители никогда не устанут от сериалов в духе «Сопрано»
01:58
Политика
Читатели Haber7 согласились с утверждением Путина об Эрдогане
Все новости

IT-эксперт Мясоедов: у разработчиков приложений остается доступ к удаленным перепискам

  /   Обновлено: 23 октября 2021 01:26
Общество
IT-эксперт Мясоедов: у разработчиков приложений остается доступ к удаленным перепискам
Prt Scr youtube.com  /  TechTalkTV

Москва, 23 октября. Большинство мобильных приложений для общения устроены так, что их разработчики могут получить данные даже об удаленной переписке пользователей. Об этом заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам специалиста, только участвующие в переписке пользователи могут иметь к ней доступ, если в приложении включено сквозное шифрование. Он отметил, что не все мессенджеры поддерживают такой вид защиты. Об этом информирует агентство «Прайм».

При удалении переписки со своего смартфона, она не удаляется на серверах компании, заявил эксперт. По его словам, существуют защищенные программы, которые передают информацию только между пользователями. Мясоедов привел в пример мессенджер Telegram, в котором такой режим можно использовать при отдельной настройки специального чата.

База с номерами телефонов и другой информацией о владельцах автомобилей из Москвы и Подмосковья появилась ранее на продаже в даркнете. Ее стоимость составила 800 долларов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / IT-эксперт Мясоедов: у разработчиков приложений остается доступ к удаленным перепискам
мессенджер данные переписка
Комментировать