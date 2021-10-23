Писатель Юрий Станкевич скончался на 72-м году жизни

Минск, 23 октября. Писатель из Белоруссии Георгий Харитонович, который писал книги под псевдонимом Юрий Станкевич, скончался в пятницу, 22 октября. Соответствующей информацией поделились близкие автора.

Литератор умер в возрасте 71 года. Станкевич заработал популярность после выхода книг «Оплодотворение олуха», «Миллиард ударов» и «Пиявка». Его материалы переводили на несколько языков, а также выпускались за границей.

Харитонович родился на территории Борисова. В 1946 году отца литератора репрессировали и направили в исправительно-трудовой лагерь.

Актер Питер Сколари также недавно скончался. Американскому артисту было 67 лет. Он на протяжении двух лет боролся с раком. Актер принимал участие в съемках многих фильмов и сериалов. Сколари также выступал в мюзиклах на Бродвее.