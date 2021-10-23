Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 02:36
02:29
Общество
Юрист Соловьев напомнил о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
02:28
Экономика
Китай заявил о готовности нарастить импорт российского газа и угля
02:25
Происшествия
Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года
02:21
Общество
Врач Акинфеев предупредил о тяжести протекания болезни при микст-инфекции
02:17
Происшествия
Пять человек пострадали в страшном ДТП с участием девяти машин в Саратове
02:15
Происшествия
«Ленсвет» устраняет 60 обрывов на сетях в Петербурге после шквалистого ветра
02:15
Политика
Девушка Саакашвили сообщила о тяжелом состоянии политика
02:05
Политика
Депутат ГД Бальбек назвал советника Зеленского Арестовича «пафосным дилетантом»
02:00
Шоу-бизнес
Блогер Пучков объяснил, почему зрители никогда не устанут от сериалов в духе «Сопрано»
01:58
Политика
Читатели Haber7 согласились с утверждением Путина об Эрдогане
Все новости

Писатель Юрий Станкевич скончался на 72-м году жизни
Общество
Писатель Юрий Станкевич скончался на 72-м году жизни
pxhere.com

Минск, 23 октября. Писатель из Белоруссии Георгий Харитонович, который писал книги под псевдонимом Юрий Станкевич, скончался в пятницу, 22 октября. Соответствующей информацией поделились близкие автора.

Литератор умер в возрасте 71 года. Станкевич заработал популярность после выхода книг «Оплодотворение олуха», «Миллиард ударов» и «Пиявка». Его материалы переводили на несколько языков, а также выпускались за границей.

Харитонович родился на территории Борисова. В 1946 году отца литератора репрессировали и направили в исправительно-трудовой лагерь.

Актер Питер Сколари также недавно скончался. Американскому артисту было 67 лет. Он на протяжении двух лет боролся с раком. Актер принимал участие в съемках многих фильмов и сериалов. Сколари также выступал в мюзиклах на Бродвее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Писатель Юрий Станкевич скончался на 72-м году жизни
станкевич смерть харитонович
Комментировать