Тимошенко назвала обманом заявления о поставках европейского газа Украине

Киев, 23 октября. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что украинские власти обманывают граждан, заявляя о прекращении импорта российского газа.

С ноября 2015 года Украина перестала закупать российский газ напрямую, заменив его виртуальным реверсом энергоносителя из Европы. Формально Киев приобретает газ у европейских компаний, но по факту берет транзитное топливо, поставляемое из России в Европу. Тимошенко отметила, что никакого европейского газа для Украины не существует.

«Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — сообщила в эфире украинского телеканала «Наш» Тимошенко.

Экс-премьер отметила, что этот якобы европейский газ Украине поставляли через некоего посредника, который украинцам неизвестен. Тимошенко подчеркнула, что расследование закупок газа из Европы при экс-президенте Петре Порошенко и при действующем главе государства Владимире Зеленском не проводилось.

Тимошенко уже не первый раз высказывается о ситуации с поставками газа на Украине. Ранее политик заявила, что страна столкнулась с полномасштабным энергетическим кризисом.