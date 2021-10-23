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Житель Тверской области бросился под колеса машины для спасения второклассницы
Происшествия
Житель Тверской области бросился под колеса машины для спасения второклассницы
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Ржев, 23 октября. Юноша из Тверской области спас маленькую девочку. Однако за это ему пришлось заплатить собственным здоровьем. Соответствующей информацией поделился глава Ржева Роман Крылов на личной странице в социальной сети ВКонтакте.

Происшествие случилось 20 сентября на территории деревни Хорошево, которая находится под Ржевом. Молодой человек в компании своего приятеля приехал сюда до начала уроков. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Тогда юноша заметил несущуюся машину, которая не планировала снизить скорость у перехода. Впереди шла второклассница, которая могла попасть под колеса транспортного средства, но молодой герой быстро среагировал и оттолкнул девочку на тротуар. Весь удар пришелся на молодого человека.

Юношу госпитализировали в местную больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое. После этого его доставили в больницу в Твери, где он пребывал в коме две недели. За жизнь молодого человека боролись лучшие врачи города и в итоге победили. Крылов подчеркнул, что администрация подала заявку на награждение юноши наградным знаком и символом «Горячее сердце».

Авария на пешеходном переходе также недавно произошла в Москве. Женщина за рулем каршеринга наехала на мужчину, которые переезжал дорогу на арендованном электросамокате.

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