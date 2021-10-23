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Amazon обвинили в прослушке пользователей через умные колонки
Общество
Amazon обвинили в прослушке пользователей через умные колонки
pxfuel.com

Вашингтон, 23 октября. Американская компания Amazon ведет запись и хранение разговоров пользователей с умной колонкой. Девайс также хранит контакты родственников и знает адреса людей. Соответствующей информацией поделилась блогер my.data.not.yours.

Девушка занимается защитой цифровых прав пользователей на информацию о себе. С момента первого скандального случая с умными колонками расклад не сильно изменился. Однако теперь каждый пользователь способен проверить собственный «цифровой след» в социальных сетях и сервисах. Этой информацией поделились «Известия».

Блогер отправила в Amazon запрос на получение собственной информации. Результат привел ее в шок. Девушка в ответ получила несколько тысяч аудиозаписей, которые сделали умные помощники. Также она нашла весь список контактов со своего телефона. При этом американская компания сохраняла сведения о месте действия девайсов.

Компания Amazon недавно была связана с еще одним скандалом. Геймеры пожаловались на игру от корпорации, которая уничтожает дорогостоящие видеокарты. Речь идет о MMORPG New World от студии Amazon Games. Этот проект выводил из строя даже видеокарты 30-й серии.

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