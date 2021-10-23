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Российские Су-30СМ помешали ВВС США отработать тренировочные удары по Крыму
Армия
Российские Су-30СМ помешали ВВС США отработать тренировочные удары по Крыму
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 23 октября. Российские истребители Су-30СМ не позволили американским стратегическим ракетоносцам B-1B Lancer полностью провести тренировочные действия, в которые входили удары по Крыму.

Самолеты ВВС РФ взяли группу боевых самолетов США на сопровождение до того момента, пока они не развернулись. Отмечается, что воздушное пространство России не было нарушено. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Российские военные провели полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщается, что в прошлом году самолеты B-1 проводили тренировочные полеты в регионе и над территорией Украины. Тогда их сопровождение выполняли Су-27 и МиГ-29 украинских ВВС.

Авиаконструктор Игорь Емельянов, который был одним из создателей истребителя Су-30, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Сухой».

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сша крым су-30
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