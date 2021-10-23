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Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по посещению общественных мест
Общество
Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по посещению общественных мест
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 октября. Минпромторг опроверг новости о распространении по регионам рекомендаций по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни.

По данным ведомства, рекомендации не были одобрены, поэтому и не были выпущены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — заявили в Минпромторге.

Ранее появилось сообщение, что Минпромторг предложил позволить россиянам посещать торговые центры, непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам, чтобы не допустить критических последствий для бизнеса. Предприятия и без новых ограничений еще не полностью восстановились после прошлогоднего локдауна.

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