Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по посещению общественных мест

Москва, 23 октября. Минпромторг опроверг новости о распространении по регионам рекомендаций по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни.

По данным ведомства, рекомендации не были одобрены, поэтому и не были выпущены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — заявили в Минпромторге.

Ранее появилось сообщение, что Минпромторг предложил позволить россиянам посещать торговые центры, непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам, чтобы не допустить критических последствий для бизнеса. Предприятия и без новых ограничений еще не полностью восстановились после прошлогоднего локдауна.