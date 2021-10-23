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Владельцы квартир могут получить штраф за самовольную перепланировку
Общество
Владельцы квартир могут получить штраф за самовольную перепланировку
pixabay.com

, 23 октября. Самыми популярными причинами для штрафов российским владельцам квартир оказались самовольная перепланировка, манипуляции с подключением к коммунальным сетям, а также отказ пустить внутрь сотрудников контролирующих организаций, рассказал юрист и владелец компании Alpha Juris Илья Глушко.

За нерегламентированное подключение к сетям и незаконное потребление электричества и тепла собственников могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, а при повторном эпизоде — до 30 тыс. рублей. За нелегальную перепланировку квартиры — на 2-2,5 тыс. рублей, обязав при этом устранить нарушения в установленный срок и за свой счет, информируют «Известия».

Хранение вещей в подвалах, на чердаках и цокольных этажах тоже может быть поводом для санкций. Штраф грозит за установку решеток на окнах, если они не открываются, и за использование неисправного газового оборудования. А если несоблюдение требований привело к тяжким последствиям для здоровья или к смерти, то человек может понести и уголовную ответственность.

Недавно оказалось, что российские автовладельцы стали чаще получать штрафы. Они отдали из своего кармана в январе-сентябре 2021 года 2906 рублей, что на 13,4% больше, чем в этот же период в 2020 году.

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