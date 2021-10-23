Банки запустят линию кредитов от 3% на электромобили для россиян

Москва, 23 октября. Российские банки начинают вводить льготные кредиты на электромобили. Предложения уже появились в нескольких кредитных организациях.

Речь идет о Газпромбанке и ВТБ. Ставки — от 3% и 3,9% соответственно. Старт аналогичных займов прорабатывают в «Сбере» и Альфа-банке.

Всего за девять месяцев 2021 года в стране было выдано более 700 тысяч ссуд на электромобили. В бюро кредитных историй «Эквифакс» считают, что доля электромобилей может составить от числа автомобильных займов 1,5%.

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что развитие «зеленых продуктов» в стране может быть выгодно банкам. Они могут помочь привлечь иностранный капитал в облигации кредитных организаций.

Ранее аналитик Иван Федяков заявил, что автоконцерны готовятся к масштабному выведению на рынок электромобилей, завышая цены на обычные машины. По словам аналитика, необходимо уравнять их шансы на продажу.