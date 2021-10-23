Треть работающих россиян будут трудиться в нерабочие дни

Москва, 23 октября. Около трети россиян будут работать в период нерабочих дней с 30 ноября по 7 октября, следует из данных ведомств. Выходные пройдут мимо работников продовольственной розницы, медиков, транспортников и других.

Только сотрудники продовольственной розницы составляют 5-6% занятых в экономике. На промпредприятиях непрерывного цикла будет задействовано около половины кадрового состава. Об этом сообщают «Известия».

Порядка трети занятых россиян будут трудиться в обычном режиме во время нерабочих дней с октября по ноябрь. Только на предприятиях энергетики, водо- и газоснабжения, утилизации отходов работают 2,4 млн сотрудников, а в сфере здравоохранения и соцуслуг порядка 5,7 млн человек. В реальности выходные получат немногие россияне.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность досрочного введения нерабочих дней с 23 октября в регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом. Голикова настоятельно рекомендовала соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения многолюдных мест пожилым неработающим гражданам.