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Читатели Гуаньча восхитились выступлением Путина в Сочи
Политика
Читатели Гуаньча восхитились выступлением Путина в Сочи
Федеральное агентство новостей

Пекин, 22 октября. Президент России Владимир Путин посетил Международный дискуссионный клуб «Валдай», где обсудил ряд вопросов, касающихся России и международной политики.

Российский лидер затронул и отношения с КНР. Жители Китая, читающие издание Гуаньча, оценили речь главы государства.

«Китай много раз страдал, и Россия тоже прошла через многое. Если изменятся внешние условия, подписанные договора можно разорвать, когда страна окажется под угрозой вооруженного нападения на себя. Поэтому все понимают, что в текстовом договорном союзе нет смысла. Главное, что мы верим друг другу на словах», — отметил wanglaow.

Пользователь Звезда уверен, что если США начнут агрессивно действовать против Китая, то Россия не останется в стороне. Она вступится по простой просьбе Пекина.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела», — подчеркнул Цянь Шоу.

Читатель Северо-восточный адрес высмеял США, которые уверены, что сотрудничество возможно только в рамках альянса. Якобы без этого не может быть железных союзников.

Ранее чилийский политолог и аналитик Педро Диаз Поланко заявил, что слова Путина об умеренном консерватизме — мощный сигнал Западу о победе альтруизма и этики над эгоизмом и милитаризмом.

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