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Офис окружного прокурора Санта-Фе ведет расследование инцидента с Болдуином
Происшествия
Офис окружного прокурора Санта-Фе ведет расследование инцидента с Болдуином
Global Look Press  /  Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Санта-Фе, 22 октября. Офис окружного прокурора Санта-Фе начал расследование происшествия с актером Алеком Болдуином, который случайно застрелил оператора на съемочной площадке во время работы над фильмом «Ржавчина».

Артист произвел выстрел из реквизитного пистолета, из которого должен был раздаться холостой выстрел, однако Болдуин случайно ранил оператора-постановщика картины Галину Хатчинс и режиссера вестерна Джоэла Сосуса. Обоих доставили в ближайшую больницу. Но женщину не удалось спасти.

Через некоторое время Болдуин прокомментировал инцидент. Его фонд опубликовал обращение, в котором артист пообещал оказать содействие. Актер также поделился эмоциями в результате происшествия. Болдуин заявил, что не существует слов, которые могли бы передать его шок и печаль после трагедии.

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сша болдуин фильм выстрел
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