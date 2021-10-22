Пушков указал на наивность заявлений Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Москва, 22 октября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что цель заверений Йенса Столтенберга о безопасности вступления Украины в НАТО удивительно «наивны».

Член Совфеда в своем Telegram-канале отметил, что весь мир наблюдал за бомбежкой ВВС НАТО Белграда. Он задался вопросом о том, какую страну-члена Альянса защищала НАТО от сербов.

Также Пушков напомнил, что весной 2011 года «оборонительный» блок НАТО начал ракетно-бомбовую войну против Ливии. Сенатор спросил, что кого же в данном случае оборонял Альянс.

«Поэтому не надо нам рассказывать сказки об «оборонительном» характере НАТО — военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России», — заявил он.

Пушков также отметил, что бояться вступления Украины в НАТО должны сами участники объединения: Украине во главе с ее агрессивной и безответственной властью намерена сделать все, чтобы втянуть Альянс в вооруженный конфликт с Россией. По его словам, в этом таится подлинная угроза для НАТО и Европы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться принятия Украины в НАТО. Это связано с оборонительным характером объединения, подчеркнул он.