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Труп девушки обнаружили в монастыре под Тобольском
Происшествия
Труп девушки обнаружили в монастыре под Тобольском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тюмень, 22 октября. Труп покончившей с собой девушки обнаружили в монастыре Иоанно-Введенском женском монастыре в Тюменской области, сообщил пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

Об обнаружении тела девушки 2004 года рождения в монастыре под Тобольском ранее сообщали пользователи соцсетей. Мансуров подтвердил ТАСС эту информацию. По его словам, родители привезли девушку в монастырь меньше месяца назад из Курганской области. Вероятной причиной самоубийства могли оказаться сложности в личной жизни, отметили в пресс-службе Тобольской митрополии.

«О сложностях, которые у нее были, руководство приюта не знало на момент, когда она поступала», — сообщил агентству Мансуров.

По его данным, погибшая девушка пользовалась мобильным телефоном, хотя обычно воспитанницам это не разрешалось.

Ранее ФАН сообщал, что на Урале мужчину обвинили в доведении 17-летней внучки до суицида. Подозреваемый являлся опекуном девочки, поскольку мать ребенка отбывает наказание в тюрьме, а судимый отец не принимал участия в ее воспитании.

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