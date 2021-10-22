Киев получил заключительную партию военной помощи от Вашингтона

Киев, 22 октября. Украина получила третью партию помощи от США для нужд вооруженных сил страны.

Помощь, полученная Киевом от Вашингтона, включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Об этом сообщило минобороны Украины.

«В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи на 60 миллионов долларов от Правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Во вторник, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой минобороны США Ллойдом Остином заявил о том, что Соединенные Штаты являются главным партнером Киева в сфере обороны и безопасности. Военный эксперт Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что США получили на Украине плацдарм против России безо всяких обязательств со своей стороны. В случае реальной угрозы Украина не сможет рассчитывать на помощь Белого дома, заявил он.