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Аналитики Over Blog: бездействие миротворцев ООН угрожает безопасности жителей ЦАР
Весь мир
Аналитики Over Blog: бездействие миротворцев ООН угрожает безопасности жителей ЦАР
flickr.com  /  Eskinder Debebe

Банги, 22 октября. Неэффективность миротворцев ООН привела к гибели мирных жителей Центральноафриканской Республики, считают аналитики информационного портала Over Blog.

«Гнев и непонимание — чувства, которые сейчас испытывает население ЦАР по отношению к сотрудникам многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). «Голубые каски» не упускают ни единого случая, чтобы нарушить условия мандата. Они не занимаются защитой гражданских. Вместо этого, напротив, миротворцы с радостью наблюдают за гибелью невинных», — возмутились авторы издания.

Журналисты Over Blog раскритиковали МИНУСКА за то, что ее персонал за практически девять лет не справился с радикальными формированиями. Более того, зафиксированы случаи, когда миротворцы ООН поставляли боевикам иностранное вооружение и припасы:

«Они не выполнили свой долг. К руководству МИНУСКА есть один простой вопрос: с каких пор главари вооруженных банд являются представителями властей ЦАР и почему «голубые каски» поддерживают их?»

Ранее гражданская организация La Synergie осудила миротворцев ООН за сотрудничество с боевиками.

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