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Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни
Общество
Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни
wikipedia.org  /  Greg2600 / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 22 октября. Американский актер Питер Сколари скончался на 67-м году жизни из-за продолжительной болезни.

Сколари последние два года боролся с раком. Об этом сообщила менеджер актера Эллен Любин Саницки, передает CNN.

Питер Сколари снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980-1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982-1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988-2018). Он также выступал в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах «Лак для волос» (Hairspray) и «Злая» (Wicked). В 2016 году актер стал лауреатом премии Emmy за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки».

Ранее актер Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в советском фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», скончался на 74-м году жизни. Прощание с умершим пройдет на его родине, в Самаре. Евграфов будет похоронен на «Аллее актеров».

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