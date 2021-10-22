Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни

Вашингтон, 22 октября. Американский актер Питер Сколари скончался на 67-м году жизни из-за продолжительной болезни.

Сколари последние два года боролся с раком. Об этом сообщила менеджер актера Эллен Любин Саницки, передает CNN.

Питер Сколари снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980-1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982-1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988-2018). Он также выступал в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах «Лак для волос» (Hairspray) и «Злая» (Wicked). В 2016 году актер стал лауреатом премии Emmy за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки».

Ранее актер Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в советском фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», скончался на 74-м году жизни. Прощание с умершим пройдет на его родине, в Самаре. Евграфов будет похоронен на «Аллее актеров».