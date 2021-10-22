Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 23:32
23:27
Происшествия
Труп девушки обнаружили в монастыре под Тобольском
23:17
Весь мир
Аналитики Over Blog: бездействие миротворцев ООН угрожает безопасности жителей ЦАР
23:14
Армия
Киев получил заключительную партию военной помощи от Вашингтона
22:54
Общество
Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни
22:49
Армия
Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
22:35
Происшествия
Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
22:23
Весь мир
Активисты LCDH разработали проект по защите жителей ЦАР от гендерного насилия
22:21
Весь мир
Центральноафриканское правительство восстановит кофейные плантации
22:20
Весь мир
Президент ЦАР создаст комитет по борьбе с торговлей людьми
22:17
Весь мир
Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
Все новости

Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
Армия
Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
Обозреватель  /  Архив Гарри Табаха

Вашингтон, 22 октября. Кремль имеет все основания беспокоиться из-за потенциального вступления Украины в НАТО, сообщил бывший представитель Альянса в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах украинской газете «Обозреватель».

По его словам, такой исход опасен для Москвы, потому что в этом случае Украина попадет под крыло Альянса. Тогда уже организация будет защищать ее на основании закона, а не «только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».

«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», — добавил Табах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, считает, что у России не может быть абсолютно никаких поводов для беспокойства. Альянс представляет собой оборонительный союз, а для решения о вступлении Украины необходимо согласие 30 стран блока и самой республики.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
украина россия нато опасения
Комментировать