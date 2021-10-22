Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс

Вашингтон, 22 октября. Кремль имеет все основания беспокоиться из-за потенциального вступления Украины в НАТО, сообщил бывший представитель Альянса в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах украинской газете «Обозреватель».

По его словам, такой исход опасен для Москвы, потому что в этом случае Украина попадет под крыло Альянса. Тогда уже организация будет защищать ее на основании закона, а не «только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».

«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», — добавил Табах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, считает, что у России не может быть абсолютно никаких поводов для беспокойства. Альянс представляет собой оборонительный союз, а для решения о вступлении Украины необходимо согласие 30 стран блока и самой республики.