Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 23:32
23:27
Происшествия
Труп девушки обнаружили в монастыре под Тобольском
23:17
Весь мир
Аналитики Over Blog: бездействие миротворцев ООН угрожает безопасности жителей ЦАР
23:14
Армия
Киев получил заключительную партию военной помощи от Вашингтона
22:54
Общество
Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни
22:49
Армия
Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
22:35
Происшествия
Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
22:23
Весь мир
Активисты LCDH разработали проект по защите жителей ЦАР от гендерного насилия
22:21
Весь мир
Центральноафриканское правительство восстановит кофейные плантации
22:20
Весь мир
Президент ЦАР создаст комитет по борьбе с торговлей людьми
22:17
Весь мир
Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
Все новости

Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
Происшествия
Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 22 октября. Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Подразделения правительственной Сирийской Арабской Армии (САА) ранее участвовали в больших военных учениях на юге провинции Идлиб. В маневрах задействовали как наземные войска, так и авиацию. В регион была переброшена разнообразная военная техника, в том числе артиллерия и средства ПВО.

Маневры проводились на фоне роста напряженности в регионе, возникшей из-за действий лояльных Анкаре незаконных вооруженных формирований боевиков, входящих во «Фронт освобождения Сирии».

Помимо учебных стрельб, сирийские военнослужащие, вероятно, отработали проведение десантных операций. Параллельно с ними военные подразделения правительственных сил совершенствовали боевые навыки на территории провинции Хомс. В пригороде Пальмиры прошли учебные стрельбы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
Сирия саа идлиб
Комментировать