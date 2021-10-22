Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе

Дамаск, 22 октября. Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Подразделения правительственной Сирийской Арабской Армии (САА) ранее участвовали в больших военных учениях на юге провинции Идлиб. В маневрах задействовали как наземные войска, так и авиацию. В регион была переброшена разнообразная военная техника, в том числе артиллерия и средства ПВО.

Маневры проводились на фоне роста напряженности в регионе, возникшей из-за действий лояльных Анкаре незаконных вооруженных формирований боевиков, входящих во «Фронт освобождения Сирии».

Помимо учебных стрельб, сирийские военнослужащие, вероятно, отработали проведение десантных операций. Параллельно с ними военные подразделения правительственных сил совершенствовали боевые навыки на территории провинции Хомс. В пригороде Пальмиры прошли учебные стрельбы.