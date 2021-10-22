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Активисты LCDH разработали проект по защите жителей ЦАР от гендерного насилия
Весь мир
Активисты LCDH разработали проект по защите жителей ЦАР от гендерного насилия
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 22 октября. Президент центральноафриканской Лиги прав человека (LCDH) Джозеф Биндуми запустил проект по защите прав человека и участию граждан в управлении государственными делами ЦАР. Инициатива LCDH обошлась в 17 миллионов франков КФА.

«С момента начала военно-политического кризиса в декабре 2012 года Центральноафриканская Республика столкнулась со множеством проблем. Но благодаря поддержке международного общества страна возвращается на путь мира, законности и демократии», — заявил Биндуми.

Президент LCDH отметил, что организация с момента создания занимается обеспечением соблюдения прав человека на территории ЦАР:

«Для этого мы запустили семинар по наращиванию потенциала основных комитетов Лиги и заинтересованных сторон в сфере механизмов защиты людского достоинства и борьбы со всеми видами гендерного насилия».

Ранее правоохранительные органы Центральноафриканской Республики арестовали педофила-рецидивиста, изнасиловавшего 9 несовершеннолетних девушек.

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