Банги, 22 октября. Министр сельского хозяйства Центральноафриканской Республики Эрик Бенам Рекосс-Камо обсудил с депутатами префектуры Лобай возрождение кофейного производства в Пойнт-Мор.

Чиновники попросили Рекосс-Камо оказать поддержку прибыльному направлению. Они заверили министра, что плантации кофе ускорят восстановление экономического сектора ЦАР:

«Провинция Лобай прославилась выращиванием и обработкой кофейных зерен. Мы хотим возродить эту культуру. Она пережила сильный спад из-за военного кризиса, но, в отличие от хлопка, не получает никакой помощи от властей».

Министр поблагодарил депутатов за приверженность развитию Центральноафриканской Республики. Он пообещал передать их обращение в государственный аппарат на дальнейшее рассмотрение.

Ранее первая леди ЦАР Тина Маргарита Туадера приняла участие в посадке саженцев на территории столичной школы Benz-vi.