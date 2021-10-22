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Центральноафриканское правительство восстановит кофейные плантации
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Центральноафриканское правительство восстановит кофейные плантации
pixabay.com  /  Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

Банги, 22 октября. Министр сельского хозяйства Центральноафриканской Республики Эрик Бенам Рекосс-Камо обсудил с депутатами префектуры Лобай возрождение кофейного производства в Пойнт-Мор.

Чиновники попросили Рекосс-Камо оказать поддержку прибыльному направлению. Они заверили министра, что плантации кофе ускорят восстановление экономического сектора ЦАР:

«Провинция Лобай прославилась выращиванием и обработкой кофейных зерен. Мы хотим возродить эту культуру. Она пережила сильный спад из-за военного кризиса, но, в отличие от хлопка, не получает никакой помощи от властей».

Министр поблагодарил депутатов за приверженность развитию Центральноафриканской Республики. Он пообещал передать их обращение в государственный аппарат на дальнейшее рассмотрение.

Ранее первая леди ЦАР Тина Маргарита Туадера приняла участие в посадке саженцев на территории столичной школы Benz-vi.

«Инициатива призвана поддержать правительство и население ЦАР в решении проблемы опустынивания Африки», — объяснила жена президента.

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