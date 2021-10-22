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Президент ЦАР создаст комитет по борьбе с торговлей людьми
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Президент ЦАР создаст комитет по борьбе с торговлей людьми
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Банги, 22 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал новый закон о запрете торговли людьми. Мероприятие, посвященное завершению работы над документом, прошло в отеле «Убанги».

Инициативу поддержал премьер-министр Анри-Мари Дондра. Он заявил, что проект позволит окончательно разобраться с противоправными действиями, связанными с нарушением прав человека.

«Я с гордостью представляю вам Кодекс против торговли людьми в ЦАР. Хочу выразить признательность всем национальным и международным деятелям, усилия которых привели к успешному завершению процесса разработки законопроекта.

Продажа человека или его органов — это тяжкое преступление и современная форма рабства. Для нас важно бороться с этим явлением и положить конец нелегальной эксплуатации», — заявил Туадера.

Лидер ЦАР рассказал о создании специального органа контроля, сотрудники которого займутся выявлением случаев торговли людьми. Туадера призвал членов государственного аппарата приложить максимальные усилия, чтобы Национальное собрание приняло законопроект и утвердило его.

Ранее глава ЦАР призвал кабинет министров ускорить развитие социального сектора республики.

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