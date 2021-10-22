Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования

Банги, 22 октября. Правительство Центральноафриканской Республики при финансировании Всемирного банка (ВБ) запустило проект поддержки сектора образования (PAPSE 2). Церемония запуска программы прошла в конференц-зале Международного школьного комплекса Galaxy.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что повышение доступности обучения для центральноафриканских детей является одним из приоритетных направлений его политики. С этой целью глава республики создал несколько стратегий, которые позволят восстановить соответствующую сферу.

«PAPSE 2 состоит из четырех компонентов, которые дополняют друг друга и направлены на повышение качества дошкольного, начального и среднего образования, а также способствуют повышению квалификации учителей. Всемирный банк поможет правительству Центральноафриканской Республики и проконтролирует, чтобы программа принесла пользу», — заявил исполняющий обязанности представителя ВБ Оула Кулибали.

Также предприниматель высоко оценил идею властей ЦАР вернуть в школьный курс национальный язык санго. Он уверен, что это повысит интерес молодого поколения к истории и культуре страны.