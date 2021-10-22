Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 23:31
23:27
Происшествия
Труп девушки обнаружили в монастыре под Тобольском
23:17
Весь мир
Аналитики Over Blog: бездействие миротворцев ООН угрожает безопасности жителей ЦАР
23:14
Армия
Киев получил заключительную партию военной помощи от Вашингтона
22:54
Общество
Актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни
22:49
Армия
Офицер НАТО Табах: России стоит беспокоиться в случае вступления Украины в Альянс
22:35
Происшествия
Сирийский военнослужащий получил ранение в Идлибе
22:23
Весь мир
Активисты LCDH разработали проект по защите жителей ЦАР от гендерного насилия
22:21
Весь мир
Центральноафриканское правительство восстановит кофейные плантации
22:20
Весь мир
Президент ЦАР создаст комитет по борьбе с торговлей людьми
22:17
Весь мир
Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
Все новости

Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
Весь мир
Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 22 октября. Правительство Центральноафриканской Республики при финансировании Всемирного банка (ВБ) запустило проект поддержки сектора образования (PAPSE 2). Церемония запуска программы прошла в конференц-зале Международного школьного комплекса Galaxy.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что повышение доступности обучения для центральноафриканских детей является одним из приоритетных направлений его политики. С этой целью глава республики создал несколько стратегий, которые позволят восстановить соответствующую сферу.

«PAPSE 2 состоит из четырех компонентов, которые дополняют друг друга и направлены на повышение качества дошкольного, начального и среднего образования, а также способствуют повышению квалификации учителей. Всемирный банк поможет правительству Центральноафриканской Республики и проконтролирует, чтобы программа принесла пользу», — заявил исполняющий обязанности представителя ВБ Оула Кулибали.

Также предприниматель высоко оценил идею властей ЦАР вернуть в школьный курс национальный язык санго. Он уверен, что это повысит интерес молодого поколения к истории и культуре страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правительство ЦАР поддержит развитие дошкольного, начального и среднего образования
африка цар
Комментировать