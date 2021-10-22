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Власти ЦАР запустили программу по обеспечению страны питьевой водой
Весь мир
Власти ЦАР запустили программу по обеспечению страны питьевой водой
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 22 октября. Министр по развитию энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Артур Бертран Пири рассказал о запуске проекта по прокладке 4600 сетей поставки питьевой воды. Монтажом трубопроводов и колонок занимается компания SODECA.

«Мы должны предоставить каждому гражданину доступ к жизненно необходимому ресурсу. Сейчас мы занялись водным обеспечением Берберати и Бамбари», — сообщил Пири.

Проект, получивший название Passel, обойдется в 640 269 542 франков КФА. Также сотрудникам SODECA необходимы две машины, пять мотоциклов, компьютерное оборудование и ряд инструментов. Представители Всемирного банка высоко оценили инициативу и пообещали профинансировать программу.

ЮНИСЕФ уже выделила на Passel 175 миллионов франков, которых хватит на прокладку 1000 сетей, а также предоставила четыре мотоцикла.

Ранее центральноафриканские жители поселков Бегуа и Бимбо получили доступ к 15 скважинам с питьевой водой.

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