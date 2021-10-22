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Министр юстиции ЦАР обвинил западные СМИ в распространении недостоверной информации
Весь мир
Министр юстиции ЦАР обвинил западные СМИ в распространении недостоверной информации
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Банги, 22 октября. Министр юстиции Центральноафриканской Республики Арно Джубай Абазен встретился с депутатами Национального собрания. Главной темой обсуждения стали сфабрикованные материалы ангажированных СМИ, неверно истолковавших заявление главы минюста.

«Итоговые результаты расследования правонарушений на территории ЦАР еще не обнародованы. Сейчас рано делать какие-либо выводы, меня неправильно поняли. Однако ангажированные издания не стали разбираться и начали распространять клевету. В данный момент все документы находятся под грифом секретности, и западные СМИ не могли с ними ознакомиться для написания достоверных публикаций», — объяснил министр.

Абазен рассказал присутствующим, что дела по самым тяжким преступлениям, совершенным боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), уже находятся на рассмотрении уголовных судов ЦАР:

«Все бандиты и их сообщники попадут под арест и ответят за правонарушения в соответствии с законами Центральноафриканской Республики».

Ранее Международный уголовный суд (МУС) завершил процесс по делу командира радикальной исламистской группировки «Селека» Махамата Саида Абдель Кани. Военного преступника обвиняют в казнях и пытках на территории ЦАР.

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африка цар
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