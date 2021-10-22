Координатор движения Talitha Koum осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела ЦАР

Банги, 22 октября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи опубликовал официальное сообщение с опровержением заявлений главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

«Франция является основной причиной кризисов, которые пережила и до сих пор переживает ЦАР. Она спровоцировала кончину отца нации Бартелеми Боганды, обстоятельства смерти которого до сих пор не выяснены. И именно Пятая республика неоднократно вмешивалась в дела нашего государства, приводя к власти собственных приспешников», — говорится в коммюнике организации.

Косимачи упрекнул Ле Дриана в беспочвенных обвинениях российских инструкторов и очернении правительства. Также он заявил, что Франция по-прежнему пытается контролировать ЦАР, несмотря на суверенитет и независимость последней:

«Нам навязали колониальную валюту, которая создана, чтобы бесстыдно обогащаться на крови нашего народа. Этого им было мало, и они финансово поддержали радикальные формирования, чтобы те дестабилизировали обстановку в республике».

Ранее заявления французского политика раскритиковала глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Она напомнила чиновнику о многочисленных преступлениях, совершенных войсками Пятой республики в ходе операции «Сангарис».