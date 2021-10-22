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Координатор движения Talitha Koum осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела ЦАР
Весь мир
Координатор движения Talitha Koum осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 22 октября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи опубликовал официальное сообщение с опровержением заявлений главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

«Франция является основной причиной кризисов, которые пережила и до сих пор переживает ЦАР. Она спровоцировала кончину отца нации Бартелеми Боганды, обстоятельства смерти которого до сих пор не выяснены. И именно Пятая республика неоднократно вмешивалась в дела нашего государства, приводя к власти собственных приспешников», — говорится в коммюнике организации.

Косимачи упрекнул Ле Дриана в беспочвенных обвинениях российских инструкторов и очернении правительства. Также он заявил, что Франция по-прежнему пытается контролировать ЦАР, несмотря на суверенитет и независимость последней:

«Нам навязали колониальную валюту, которая создана, чтобы бесстыдно обогащаться на крови нашего народа. Этого им было мало, и они финансово поддержали радикальные формирования, чтобы те дестабилизировали обстановку в республике».

Ранее заявления французского политика раскритиковала глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Она напомнила чиновнику о многочисленных преступлениях, совершенных войсками Пятой республики в ходе операции «Сангарис».

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