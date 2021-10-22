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Россия и Молдавия не договорились о новом долгосрочном газовом контракте
Экономика
Россия и Молдавия не договорились о новом долгосрочном газовом контракте
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 22 октября. Переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно, существует высокий риск прекращения поставок российского газа в республику после 1 ноября.

Российская сторона предложила Молдавии справедливую рыночную цену на энергоноситель с предоставлением дополнительной скидки в 25%, сообщает со ссылкой на близкий к переговорам источник ТАСС. Однако делегация из Кишинева настаивала на снижении цены на газ в два раза ниже рыночной.

«В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», — сообщил источник агентства.

Переговоры по газовой тематике проходили у замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Обсуждения продолжались в течение двух дней.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев собирается поддержать Кишинев на фоне энергетического кризиса. Украина будет экспортировать газ в Молдавию с условием дальнейшего возврата.

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газ молдавия газовый контракт
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