Россия и Молдавия не договорились о новом долгосрочном газовом контракте

Москва, 22 октября. Переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно, существует высокий риск прекращения поставок российского газа в республику после 1 ноября.

Российская сторона предложила Молдавии справедливую рыночную цену на энергоноситель с предоставлением дополнительной скидки в 25%, сообщает со ссылкой на близкий к переговорам источник ТАСС. Однако делегация из Кишинева настаивала на снижении цены на газ в два раза ниже рыночной.

«В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», — сообщил источник агентства.

Переговоры по газовой тематике проходили у замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Обсуждения продолжались в течение двух дней.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев собирается поддержать Кишинев на фоне энергетического кризиса. Украина будет экспортировать газ в Молдавию с условием дальнейшего возврата.