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Премьер-министр Ливии сформирует рабочую группу по национальному примирению
Весь мир
Премьер-министр Ливии сформирует рабочую группу по национальному примирению
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 22 октября. Глава временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба решил сформировать команду, которая отправится с официальным рабочим заданием в город Бенгази на востоке страны.

«Миссия группы продлится неделю, в течение которой ее члены посетят объекты государственного сектора. Ей также поручено встретиться с заместителем премьер-министра Хусейна аль-Катрани, чтобы обсудить с ним его позицию в отношении правительства», — говорится в тексте решения Дабибы.

Несколькими днями ранее заместитель главы ПНЕ заявил о том, что его руководство «встало на путь диктаторской администрации». В речи, произнесенной во время экстренного совещания с представителями ведомств восточного региона, Аль-Катрани добавил, что исполнительная власть страны не соблюдает своих обязательств по выполнению условий политического соглашения.

Решение Дабибы о формировании рабочей группы принято всего через несколько часов после проведения конференции по стабильности в Ливии, одной из рекомендаций которой стало принятие мер по укреплению доверия. В постановлении говорится, что «правительственная делегация должна убедить Аль-Катрани вернуться к своим обязанностям в Совете министров и держаться подальше от всего, что ведет к эскалации напряжения».

«Команда может использовать все доступные средства для успешного выполнения рабочих задач, а также проводить встречи с прессой, комментировать свою деятельность, выявлять проблемы секторов в восточном регионе и предлагать необходимые для них решения», — гласит третья статья постановления.

Международная конференция по стабильности в Ливии состоялась 21 октября в Триполи. В итоговом заявлении ее члены подчеркнули необходимость вывода наемников и иностранных сил с территории североафриканского государства и отказ от любого вмешательства внешних сторон.

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ливия
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