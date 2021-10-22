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Правительство Северной Осетии объявило дни с 26 октября по 7 ноября нерабочими
Общество
Правительство Северной Осетии объявило дни с 26 октября по 7 ноября нерабочими
wikipedia.org  /  Александр Байдуков / CC BY-SA 4.0

Владикавказ, 22 октября. Правительство Северной Осетии заявило, что дни в период с 26 октября по 7 ноября будут нерабочими. При этом работники сохранят заработную плату.

Роспотребнадзор недавно предложил ввести систему QR-кодов на территории Северной Осетии для посещения ресторанов, театров и кинотеатров. Ведомство также выдвинуло инициативу по пропуску в эти заведения при наличии справки о перенесенной болезни за последние шесть месяцев или отрицательном результате ПЦР-теста, срок которого составляет не больше трех дней.

Во время заседания оперштаба руководитель республиканского управления Роспотребнадзора также предложил ввести QR-кода для похода в фитнесс-центры, спортивные клубы и залы. Посещение театров, кино и концертных площадок с заполняемостью не больше 50% и также при наличии сертификатов.

Систему QR-кодов недавно решили ввести на территории Мурманской области. Это мера распространяется для посещения спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

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qr-код нерабочие дни COVID-19
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