Минпромторг предложил регионам пускать россиян в ТЦ по QR-коду в нерабочие дни

Москва, 22 октября. Минпромторг предложил позволить россиянам посещать торговые центры, непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам, чтобы не допустить критических последствий для бизнеса.

Предприятия и без новых ограничений еще не полностью восстановились после прошлогоднего локдауна, указано в письме ведомства по данным ТАСС. Министерство посоветовало действовать «крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями».

Основная и приоритетная задача — добиться массового соблюдения санитарных и эпидемиологических требований, рекомендованных Минздравом. Также следует призывать к повсеместной вакцинации населения. Такое заявление прозвучало на фоне недавнего решения президента России Владимира Путина, который объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы для избежания распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне введение QR-кодов прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что система QR-кодов, распространяющаяся на посещение музеев и театров в столице, вводится на длительный срок и не связана с нерабочими днями.