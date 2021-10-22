Катерина Шпица стала лицом канала «TV1000 Русское Кино»

Москва, 22 октября. Актриса Катерина Шпица посетила презентацию нового сезона, который стартовал на телеканале «TV 1000 Русское кино». Звезда пополнила список его амбассадоров.

Торжественная церемония открытия сезона на канале «TV 1000 Русское кино» завершилось в столице. Шоу прошло при участии российских знаменитостей — среди гостей были замечены Алена Чехова, Ирина Безрукова, Александр Цыпкин и другие селебрити. Амбассадорами презентации выступили Александр Цыпкин, звезда комедии «Я худею» и Катерина Шпица («Топи»).

Торжество прошло в несколько этапов. Сперва состоялась официальная часть, где представители анонсировали будущие проекты сезона. Затем главные лица шоу провели разговор с публикой. Финальной частью мероприятия стал концерт с участием Ирины Горбачевой.

Катерина Шпица регулярно появляется на ковровых дорожках и не пропускает главные события в мире шоу-бизнеса. В сентябре звезда появилась на танцполе вечеринки в честь фестиваля «Кинотавр».