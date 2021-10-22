Родственники погибшего на съемках Брэндона Ли отреагировали на трагедию с участием Алека Болдуина

Лос-Анджелес, 22 октября. Семья покойного актера Брэндона Ли выразила соболезнования в связи с инцидентом на съемках фильма «Ржавчина» и заявила о недопустимости подобных происшествий.

Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела во время работы над боевиком. Патрон выпустил актер Алек Болдуин — боевая пуля оказалась в реквизитном оружии. Этот инцидент напомнил о трагедии на съемках фильма «Ворон», где по случайности был убит исполнитель главной роли Брэндон Ли.

Семья актера отреагировала на трагедию. Родственники покойного опубликовали пост в Twitter, где почтили память оператора.

«Мы искренне сочувствуем семье Галины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на съемках фильма «Ржавчина». Никто и никогда не должен умереть от выстрела на съемочной площадке. И точка», — сказано в сообщении.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. ???? — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

Алек Болдуин впервые высказался об инциденте на съемочной площадке. Актер заявил, что был шокирован несчастным случаем и намерен содействовать полиции в расследовании трагедии