Родственники погибшего на съемках Брэндона Ли отреагировали на трагедию с участием Алека Болдуина

Лос-Анджелес, 22 октября. Семья покойного актера Брэндона Ли выразила соболезнования в связи с инцидентом на съемках фильма «Ржавчина» и заявила о недопустимости подобных происшествий.

Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела во время работы над боевиком. Патрон выпустил актер Алек Болдуин — боевая пуля оказалась в реквизитном оружии. Этот инцидент напомнил о трагедии на съемках фильма «Ворон», где по случайности был убит исполнитель главной роли Брэндон Ли.

Семья актера отреагировала на трагедию. Родственники покойного опубликовали пост в Twitter, где почтили память оператора.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. ????