Аналитики «Экономики сегодня» прогнозируют нестабильные цены на нефть

Цены на нефть продолжают прыгать, а золото и рубль восстанавливают свои позиции. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

В начале торгов 22 октября нефть опустилась с отметки 86 долларов за баррель до отметки 83,4 доллара. Однако позже за нефть уже давали 85 долларов за баррель. По словам экспертов, этому движению вверх способствовал мировой энергетический кризис.

«Кризис в Европе, Азии и США. Там нехватка нефти и высокие цены на уголь и газ. Все это привело к тому, что цена нефти, мазута и дизельного топлива очень сильно возросли. Но тут же власти Китая начали брать ситуацию под контроль. И заявили о том, что предпримут все необходимые меры, чтобы стабилизировать экономический рынок, в частности, цены на уголь. Сам Китай собирается увеличить объемы добычи угля. Также планирует ограничить торговлю фьючерсами на бирже и побороть спекулянтов», — сказали эксперты.

По мнению экономистов и игроков рынка, увеличение спроса на уголь может не очень хорошо отразиться на цене углеводородного сырья. Как и решение ОПЕК добывать нефть в больших объемах, чем было заявлено ранее. Серьезной угрозой для рынка можно назвать и ухудшение эпидемиологической ситуации. В частности, в России и некоторых странах Европы введен локдаун.

Золото

Золото немного восстановилось. Сейчас металл отыгрывает утерянные позиции.

«Доллар на мировом рынке пока что чувствует себя не очень хорошо. Что, в общем-то, оказывает определенную поддержку золоту. Однако серьезный рост золота сдерживает рост доходности десятилетних американских облигаций, которые достигали отметки 0,7%. Это говорит о том, что участники рынка ожидают, что будет нормализована денежно-кредитная политика. Сегодня же участники рынка ждут вечернего выступления Джерома Пауэлла (глава ФРС. —Прим. ФАН) и, исходя из его комментариев, будут оценивать ситуацию. Ведь всем понятно, что текущая инфляция носит не временный характер», — объясняют эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

Что касается рубля, то здесь, как считают аналитики, он продолжает чувствовать себя уверенно.

«Сейчас торгуемся на отметке 70,6. И находимся практически на годовом максимуме. Здесь, конечно, продолжает оказывать очень серьезную поддержку, во-первых, высокие цены на сырье — нефть и газ. Помимо этого, выпал сейчас пик в налоговом периоде. То есть экспортеры продают сейчас свою валютную выручку, которая достаточно большая получилась опять же из-за высоких цен на сырье. Но центральным событием сегодняшнего дня стало заседание ЦБ, где была поднята процентная ставка, что повышает доходность рубля», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что российская национальная валюта провела торговую сессию в «довольно узком» диапазоне.