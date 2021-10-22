Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 22:04
21:58
Весь мир
Премьер-министр Ливии сформирует рабочую группу по национальному примирению
21:52
Общество
Правительство Северной Осетии объявило дни с 26 октября по 7 ноября нерабочими
21:51
Общество
Аналитики «Экономики сегодня» прогнозируют нестабильные цены на нефть
21:44
Общество
Ракова заявила об отсутствии позитивных изменений с COVID-19 в Москве
21:42
Общество
Минпромторг предложил регионам пускать россиян в ТЦ по QR-коду в нерабочие дни
21:41
Общество
Власти Кубани приостановили все массовые мероприятия на период нерабочих дней
21:37
Общество
Депутат Госдумы Останина назвала суррогатное материнство «торговлей людьми»
21:36
Происшествия
Каршеринг сбил самокатчика на пешеходном переходе в Москве
21:35
Общество
Потерянного в тюрьмах США гражданина РФ Никитина могут отправить домой
21:32
Общество
Профессор Чепурнов опроверг «страшилку» о правильном времени суток для вакцинации от COVID-19
Все новости

Аналитики «Экономики сегодня» прогнозируют нестабильные цены на нефть
Общество
Аналитики «Экономики сегодня» прогнозируют нестабильные цены на нефть
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Цены на нефть продолжают прыгать, а золото и рубль восстанавливают свои позиции. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

В начале торгов 22 октября нефть опустилась с отметки 86 долларов за баррель до отметки 83,4 доллара. Однако позже за нефть уже давали 85 долларов за баррель. По словам экспертов, этому движению вверх способствовал мировой энергетический кризис.

«Кризис в Европе, Азии и США. Там нехватка нефти и высокие цены на уголь и газ. Все это привело к тому, что цена нефти, мазута и дизельного топлива очень сильно возросли. Но тут же власти Китая начали брать ситуацию под контроль. И заявили о том, что предпримут все необходимые меры, чтобы стабилизировать экономический рынок, в частности, цены на уголь. Сам Китай собирается увеличить объемы добычи угля. Также планирует ограничить торговлю фьючерсами на бирже и побороть спекулянтов», — сказали эксперты.

По мнению экономистов и игроков рынка, увеличение спроса на уголь может не очень хорошо отразиться на цене углеводородного сырья. Как и решение ОПЕК добывать нефть в больших объемах, чем было заявлено ранее. Серьезной угрозой для рынка можно назвать и ухудшение эпидемиологической ситуации. В частности, в России и некоторых странах Европы введен локдаун.

Золото

Золото немного восстановилось. Сейчас металл отыгрывает утерянные позиции.

«Доллар на мировом рынке пока что чувствует себя не очень хорошо. Что, в общем-то, оказывает определенную поддержку золоту. Однако серьезный рост золота сдерживает рост доходности десятилетних американских облигаций, которые достигали отметки 0,7%. Это говорит о том, что участники рынка ожидают, что будет нормализована денежно-кредитная политика. Сегодня же участники рынка ждут вечернего выступления Джерома Пауэлла (глава ФРС. —Прим. ФАН) и, исходя из его комментариев, будут оценивать ситуацию. Ведь всем понятно, что текущая инфляция носит не временный характер», — объясняют эксперты.

Аналитики «Экономики сегодня» предсказывают нестабильные цены на нефть
Федеральное агентство новостей /

Рубль

Что касается рубля, то здесь, как считают аналитики, он продолжает чувствовать себя уверенно.

«Сейчас торгуемся на отметке 70,6. И находимся практически на годовом максимуме. Здесь, конечно, продолжает оказывать очень серьезную поддержку, во-первых, высокие цены на сырье — нефть и газ. Помимо этого, выпал сейчас пик в налоговом периоде. То есть экспортеры продают сейчас свою валютную выручку, которая достаточно большая получилась опять же из-за высоких цен на сырье. Но центральным событием сегодняшнего дня стало заседание ЦБ, где была поднята процентная ставка, что повышает доходность рубля», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что российская национальная валюта провела торговую сессию в «довольно узком» диапазоне.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аналитики «Экономики сегодня» прогнозируют нестабильные цены на нефть
россия экономика доллар опек золото рубль биржа цена нефти рубль и доллар
Комментировать