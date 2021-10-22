Торжественное открытие нового стадиона в Катаре состоялось перед ЧМ-2022

Доха, 22 октября. Жители Катара и гости побывали на официальном открытии стадиона Аль-Тумама в преддверии чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2022 году. Церемония состоялась накануне финального матча Кубка эмира Катара.

Стадион выполнен в форме традиционного головного убора, распространенного в странах Персидского залива — шапочки гафии. Кроме того, название арены отсылает к региону, где она построена. Архитектором стадиона выступил Ибрагим аль-Джейда. Аль-Тумама рассчитан на проведение шести матчей Кубка арабских стран FIFA, а также на восемь игр в рамках чемпионата мира 2022 года.

Ранее Катар и представители FIFA провели эвакуацию футболистов из Афганистана. Официальные лица Дохи сообщили, что судно со спортсменами и их семьями было доставлено в столицу Персидского залива.