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МОМ объявила о возобновлении добровольных рейсов из Ливии для мигрантов

  /   Обновлено: 22 октября 2021 21:12
Весь мир
МОМ объявила о возобновлении добровольных рейсов из Ливии для мигрантов
pixabay.com/PD  / 

Триполи, 22 октября. Международная организация по миграции (МОМ) объявила о получении разрешения от Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии на возобновление гуманитарных полетов для репатриации беженцев.

В заявлении МОМ, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что она уже отправила домой мигрантов из Гамбии. Так, 127 человек, в том числе пятеро детей, вылетели из аэропорта Мисураты в Банжул. Это первый подобный рейс после того, как Министерство внутренних дел ПНЕ приостановило все гуманитарные полеты 8 августа 2021 года.

Глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода сообщил, что более 10 тыс. нелегальных мигрантов запросили у организации помощь в вопросах депортации на родину и месяцами ждали ответа. Он подчеркнул важность возобновления властями североафриканской страны гуманитарных рейсов, поскольку Программа добровольного возвращения, в рамках которой они осуществляются, поможет искателям убежища попасть домой и начать нормальную жизнь «безопасным, законным и достойным образом».

 

 

В начале октября Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало международные организации как можно скорее оказать помощь в депортации нелегальных иммигрантов. В своем заявлении ведомство сообщило о приверженности борьбе с незаконным присутствием иностранцев, представляющим собой угрозу для безопасности страны и региона.

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мигранты ливия
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