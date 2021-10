МОМ объявила о возобновлении добровольных рейсов из Ливии для мигрантов

Триполи, 22 октября. Международная организация по миграции (МОМ) объявила о получении разрешения от Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии на возобновление гуманитарных полетов для репатриации беженцев.

В заявлении МОМ, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что она уже отправила домой мигрантов из Гамбии. Так, 127 человек, в том числе пятеро детей, вылетели из аэропорта Мисураты в Банжул. Это первый подобный рейс после того, как Министерство внутренних дел ПНЕ приостановило все гуманитарные полеты 8 августа 2021 года.

Глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода сообщил, что более 10 тыс. нелегальных мигрантов запросили у организации помощь в вопросах депортации на родину и месяцами ждали ответа. Он подчеркнул важность возобновления властями североафриканской страны гуманитарных рейсов, поскольку Программа добровольного возвращения, в рамках которой они осуществляются, поможет искателям убежища попасть домой и начать нормальную жизнь «безопасным, законным и достойным образом».

The use of excessive force and violence often resulting in death is a regular occurrence in Libyan detention centres.



We call on Libyan authorities to end arbitrary detention and immediately resume the flights to allow migrants to leave.https://t.co/kUXDfoOQon