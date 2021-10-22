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Сын голливудской актрисы Джейми Ли Кертис объявил себя трансгендером и просит называть Руби

  /   Обновлено: 22 октября 2021 21:09
Шоу-бизнес
Сын голливудской актрисы Джейми Ли Кертис объявил себя трансгендером и просит называть Руби
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 22 октября. Сын известной голливудской актрисы Джейми Ли Кертис 25-летний разработчик видеоигр Томас Гест объявил себя трансгендером. Молодой человек просит называть себя Руби и использовать в отношении него местоимение «она».

Юноша рос в актерской семье, однако это никак не наложило отпечаток на его карьеру. Внук исполнителя главной роли в культовом фильме «В джазе только девушки» Тони Кертиса проявил свою креативность другим образом. Признание о смене ориентации звездный наследник сделал в эксклюзивном интервью для американского журнала People.

На обложке издания новоиспеченная девушка позирует вместе со своей мамой, которая счастливо улыбается на камеру. Звезда фильма «Правдивая ложь» заявила, что она с гордостью наблюдала за постепенной трансформацией Тома в Руби. Ребенка она и ее супруг усыновили в младенчестве и воспитывали свободным в своем выборе. За последнее время звездный наследник прошел гормональную терапию и даже решился на пластическую операцию ради окончательной смены пола.

Счастливая мать в следующем году собирается лично провести свадебную церемонию для своего ребенка и ее девушки. В скором времени Джейми Ли Кертис надеется стать бабушкой.

Ранее своеобразный каминг-аут совершила приемная дочь великого рэп-исполнителя Эминема. Уитни Скотт объявила себя мужчиной и попросила обращаться к ней по имени Стиви. Звездная наследница считает себя небинарной персоной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын голливудской актрисы Джейми Ли Кертис объявил себя трансгендером и просит называть Руби
кертис семья трансгендер
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