Сын голливудской актрисы Джейми Ли Кертис объявил себя трансгендером и просит называть Руби

Лос-Анджелес, 22 октября. Сын известной голливудской актрисы Джейми Ли Кертис 25-летний разработчик видеоигр Томас Гест объявил себя трансгендером. Молодой человек просит называть себя Руби и использовать в отношении него местоимение «она».

Юноша рос в актерской семье, однако это никак не наложило отпечаток на его карьеру. Внук исполнителя главной роли в культовом фильме «В джазе только девушки» Тони Кертиса проявил свою креативность другим образом. Признание о смене ориентации звездный наследник сделал в эксклюзивном интервью для американского журнала People.

На обложке издания новоиспеченная девушка позирует вместе со своей мамой, которая счастливо улыбается на камеру. Звезда фильма «Правдивая ложь» заявила, что она с гордостью наблюдала за постепенной трансформацией Тома в Руби. Ребенка она и ее супруг усыновили в младенчестве и воспитывали свободным в своем выборе. За последнее время звездный наследник прошел гормональную терапию и даже решился на пластическую операцию ради окончательной смены пола.

