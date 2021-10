Первая группа международных наблюдателей за прекращением огня прибыла в Ливию

Триполи, 22 октября. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о прибытии в Ливию первой группы международных наблюдателей за прекращением огня.

Данное объявление опубликовано на странице дипломата в Twitter через несколько часов после ее участия в конференции по стабильности североафриканской страны в Триполи. В ходе этого мероприятия представитель Организации Объединенных Наций повторила призыв к выводу иностранных боевиков и наемников с территории государства.

I am pleased to report that, in line with the request of the Libyan authorities and the mandate from the Security Council, the first group of @UN monitors to support the Libyan-led ceasefire monitoring mechanism is arriving today.