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Первая группа международных наблюдателей за прекращением огня прибыла в Ливию
Весь мир
Первая группа международных наблюдателей за прекращением огня прибыла в Ливию
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Триполи, 22 октября. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о прибытии в Ливию первой группы международных наблюдателей за прекращением огня.

Данное объявление опубликовано на странице дипломата в Twitter через несколько часов после ее участия в конференции по стабильности североафриканской страны в Триполи. В ходе этого мероприятия представитель Организации Объединенных Наций повторила призыв к выводу иностранных боевиков и наемников с территории государства.

 

 

«Я рада сообщить, что в соответствии с просьбой ливийских властей и мандатом, выданным Советом Безопасности, первая группа наблюдателей ООН прибыла сегодня для поддержки механизма контроля за прекращением огня», — говорится в публикации.

Кризис вокруг присутствия в стране наемников и иностранных боевиков долгое время остается препятствием для политического процесса, особенно в преддверии всеобщих выборов, запланированных на декабрь 2021 года. Ранее в текущем месяце миссия Организации Объединенных Наций в Ливии заявила, что Совместный военный комитет (СВК) из 10 человек, в состав которого входят по пять представителей от каждой стороны, согласился начать «постепенный и сбалансированный» вывод зарубежных сил.

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ливия
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