Президент Лассо стал фигурантом расследования по материалам «Досье Пандоры»

Кито, 22 октября. Прокуратура Эквадора начала расследование в отношении президента страны Гильермо Лассо, по делу, связанному с публикацией «Досье Пандоры». У ведомства есть год для установления факта совершения преступления.

#Ecuador: Fiscalía tiene un año para investigar a Guillermo Lasso || Diario El Comercio || https://t.co/bpWGk828wD pic.twitter.com/jq9mP9E2NM — Cómplice FM (@complicefm) October 21, 2021

В настоящее время прокуратура приступила к сбору информации о возможной причастности президента к ряду офшорных компаний. В случае если удастся доказать сокрытие дохода, то Лассо может лишиться своей должности, а эквадорское законодательство предусматривает наказание за подобные преступления в виде срока от одного до пяти лет. Если прокуратура не найдет необходимых доказательств, то расследование будет прекращено.

«Досье Пандоры»

В материале Международного консорциума журналистов-расследователей на основании «Досье Пандоры» говорится, что Лассо был связан с 14 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Сам президент, комментируя обвинения, заверил, что его активы связаны только с прежней работой в Banco Guayaquil, где он был генеральным директором с 1994-го по 2012-й год.

В начале октября суд возбудил уголовное дело против президента Чили Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией в «Досье Пандоры». Главу государства также подозревают в создании офшоров для ведения бизнеса.

Всего фигурантами расследования, связанного с публикаций документов, стали более десяти действующих и бывших президентов стран Латинской Америки.