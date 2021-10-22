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Посольство РФ в Сербии назвало провокацией решение Косово о высылке дипломатов
Политика
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией решение Косово о высылке дипломатов
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Белград, 22 октября. Российское посольство в Сербии не признает решение Косово о «высылке» дипломатов, оно является провокацией, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Сербский лидер Александр Вучич сообщал, что ситуация в Косово и Метохии может разрешиться посредством переговоров в Брюсселе. Диалог под покровительством Европейского союза крайне важен для Сербии, отметил он.

«Не признаем "независимость" Косово, а, соответственно, и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы», — сказано в заявлении.

Ранее Президент Косово Вьоса Османи рассказала, что приняла решение о высылке двух присутствующих в Приштине дипломатов из канцелярии российского посольства в Сербии. Россияне приштинского филиала дипмиссии объявляются персонами нон грата.

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