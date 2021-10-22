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Дипломат Лаврентьев призвал найти новые формы достижения договоренностей по Сирии

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:55
Политика
Дипломат Лаврентьев призвал найти новые формы достижения договоренностей по Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 22 октября. Теракт в сирийской столице негативно сказался на ходе дискуссий сирийского конституционного комитета в Женеве, заявил российский дипломат Александр Лаврентьев.

Как рассказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, в ходе обсуждения стороны вновь перешли на язык взаимных обвинений. Но благодаря работе спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена негатив от теракта в Дамаске удалось преодолеть.

«Россия считает, что работа Конституционного комитета по Сирии должна быть продолжена, но надо найти новые формы достижения договоренностей», — сообщил он журналистам.

По словам Лаврентьева, пока позиции сторон Сирийского конституционного комитета остаются противоположными по многим вопросам.

Дипломат Лаврентьев призвал найти новые формы достижения договоренностей по Сирии
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Ранее было опубликовано видео, как в центре Дамаска произошел теракт. В результате детонации самодельных взрывных устройств был уничтожен автобус, перевозивший чиновников и военнослужащих Министерства обороны Сирии.

Позднее очевидец инцидента рассказал подробности трагедии. По его словам, он работал рядом с Президентским мостом, где произошел взрыв. Два СВУ были прикреплены непосредственно к пострадавшему автобусу, который после подрыва быстро загорелся.

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Сирия теракт лаврентьев
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