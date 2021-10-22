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Россия и Таджикистан завершили совместные военные учения вблизи границы с Афганистаном

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:52
Армия
Россия и Таджикистан завершили совместные военные учения вблизи границы с Афганистаном
function.mil.ru  /  Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Душанбе, 22 октября. Вооруженные силы России и Таджикистана провели совместные тактические учения вблизи границы с Афганистаном. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Маневры проходили на таджикистанском полигоне Момирак. В ходе них подразделения двух стран отработали задачи по разгрому вторгшихся бандформирований.

«Вся совместная боевая подготовка наших войск направлена на локализацию и предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России», — заявил Поплавский в ходе подведения итогов учений.

По его словам, маневры проводились с целью отработки совместных действий российских подразделений 201-й военной базы и армии Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении. Отмечается, что совместные войска успешно выполнили поставленные задачи по ликвидации условных террористов.

Ранее сообщалось, что спецназ Южного военного округа отработал скрытное проникновение в тыл «противника» на учениях под Краснодаром. В ходе учений спецназовцы десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ, после чего один из отрядов скрытно проник в тыл батальонной тактической группы.

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