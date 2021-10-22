Bloomberg: Зеленский предложил России скидку в 50% на транзит газа

Киев, 22 октября. Украинское политическое руководство намеревается предоставить скидку в 50% на транзит голубого топлива для России, пишет американское агентство Bloomberg.

«Газпром» может получить от Украины скидку в размере 50%, чтобы осуществлять транспортировку энергоносителя через территорию страны сверх прописанных в соглашении 40 млрд «кубов» топлива ежедневно.

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — отметил президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Киев ведет дискуссии по транзиту сырья совместно с Германией, а также руководством Европейского союза. Зеленский ожидает, что Брюссель и Берлин вскоре перейдут к практическим шагам по данному направлению, так как разрешение энергокризиса важно для всего региона.

Масштабное обострение кризисной ситуации в Молдавии подтолкнуло правительство страны к поискам поддержки вовне. Власти Украины пообещали Кишиневу в долг направить энергоресурсы.